Воронеж, , 18:03 — REGNUM У руководителя городского управления физической культуры и спорта Александра Бахтина предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией, об этом 19 мая сообщили ИА REGNUMв пресс-службе администрации города.

Как пояснил сам Александр Бахтин, он уже три года не выезжал за пределы РФ. По его мнению, причиной заражения мог стать контакт с близким родственником — у него также подтвердилось заражение. Бахтин после этого самоизолировался и сдал тест, который оказался положительным. По его словам, чувствует он себя хорошо, получает всю медицинскую помощь.

«В администрации и структурных подразделениях уже давно отменены все очные совещания, минимизировано личное общение и строго соблюдается масочный режим. Это позволяет уменьшить вероятность заболевания, но не защищает на 100 процентов», — прокомментировал мэр Воронежа Вадим Кстенин.

«Членам семьи Александра Юрьевича желаю здоровья и стойкости, а ему самому — скорейшего выздоровления и возвращения в строй, потому что рано или поздно Воронеж победит и перейдет к жизни в обычном режиме, а значит, вновь появятся задачи по восстановлению тренировочного процесса в муниципальных спортивных учреждениях, организации массовых спортивных мероприятий, соревнований, по активизации ремонтных работ на объектах и так далее», — добавил глава города.

Контактный круг чиновника устанавливается, в помещениях управления проводится санитарная обработка. Сотрудники управления отправлены на самоизоляцию.