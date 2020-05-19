Краснодар, , 17:49 — REGNUM Уголовное дело по факту невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, возбуждено в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба СКР 19 мая. Дело стало первым подобным в России. Уголовное дело возбуждено по статье о халатности по итогам проверки, которую провели следователи.

16 мая в Сети было опубликовано видеообращение, записанное работниками скорой медицинской помощи города Армавира. Авторы обращения сообщили о неперечислении им доплат за работу в условиях пандемии COVID-19. По версии следствия, нарушение прав сотрудников ГБУЗ «Городская больница города Армавира» на своевременное и в полном объеме получение стимулирующих выплат произошло из-за халатности руководства лечебного учреждения.

«Уголовное дело передано для дальнейшего расследования во второй отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, главврач Армавирской больницы ранее был уволен с должности по результатам проведенной региональным минздравом проверки.