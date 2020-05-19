Брянск, , 17:20 — REGNUM Отопительный сезон возобновили в Брянске с 19 мая. Соответствующее постановление подписал сегодня глава Брянской городской администрации Александр Макаров, сообщили в пресс-службе мэрии.

Котельные запустили в связи с резким изменением погодных условий — в регионе заметно похолодало. В первую очередь тепло вернётся социальные учреждения, прежде всего в больницах, а затем и в квартиры горожан. Срок продления отопительного сезона будет зависеть от погодных условий.

В Брянке подачу тепла обеспечивают 318 котельных.