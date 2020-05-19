Вашингтон, , 16:54 — REGNUM В сети появился релизный трейлер экшен-игры Maneater. Его опубликовали 18 мая на YouTube-канале издательства Deep Silver.

В Maneater игрокам предстоит взять на себя управление акулой-убийцей и начать охоту на людей. По мере прохождения хищница будет увеличиваться в размерах и получать новые способности.

Релиз Maneater состоится 22 мая 2020 года. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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