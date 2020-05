Токио, , 16:46 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса компании Square Enix пришлось отложить релиз мобильной игры Kingdom Hearts Dark Road. Об этом сообщается 19 мая на официальной странице проекта в Twitter.

https://twitter.com/kh_dr_na/status/1262578807300673536

Разработчики заявили, что новая информация о выходе игры появится в начале июня. Вероятно, релиз состоится летом 2020 года.

Напомним, Dark Road — это мобильный спин-офф серии игр Kingdom Hearts. Проект будет посвящён становлению Ксеанорта — главного антагониста франшизы.

