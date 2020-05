Токио, , 16:42 — REGNUM Sony анонсировала консоль PS4 Pro, выполненную в стиле предстоящей игры The Last of Us: Part II. Об этом 19 мая сообщает «Игромания».

https://twitter.com/Naughty_Dog/status/1262715277541666816

И на самой консоли, и на её аксессуарах изображён эскиз татуировки Элли — главной героини игры. Стоимость необычной приставки в России пока не сообщается.

Напомним, релиз The Last of Us: Part II ожидается 19 июня 2020 года. Действие игры развернётся спустя пять лет после финала первой части.

