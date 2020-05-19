Сингапур, , 16:39 — REGNUM Власти Сингапура опубликовали поэтапный план снятия ограничений, ранее введённых из-за эпидемии коронавируса.

Документ опубликован 19 мая на сайте министерства здравоохранения страны.

В тексте указано, что решение принято по итогам анализа текущей ситуации с эпидемией коронавируса. Карантин, срок которого истекает 1 июня, решено не продлевать.

Реализация плана отмены ограничений стартует 2 июня. Возобновится работа предприятий обрабатывающей промышленности, парикмахерских, а также некоторых магазинов.

Будут разрешены собрания групп в пределах 10 человек.

На втором этапе откроют спортивные, учебные и развлекательные учреждения.

Реализация третьего этапа начнется после того, как будет готова вакцина от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 млн случаев заражения коронавирусом, а жертвами пандемии стали свыше 311 тыс. человек.

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