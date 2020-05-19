Москва, , 16:30 — REGNUM Протоиерей Дмитрий Смирнов, госпитализированный в начале мая в больницу с выявленным коронавирусом, вылечился от COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в окружении Смирнова.

«Вируса, от которого отца Димитрия лечили, в его организме больше нет», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Смирнов чувствует себя гораздо лучше, но всё ещё находится в больнице под наблюдением врачей, чтобы избежать возможных осложнений после болезни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о госпитализации Дмитрия Смирнова СМИ узнали 8 мая. Протоиерей известен, в частности, тем, что заявил о положительном эффекте коронавируса.

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