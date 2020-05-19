Бишкек, , 16:28 — REGNUM Нельзя допускать возникновения конфликтных ситуаций наподобие произошедшей накануне, 18 мая, в карантинной обсерватории «Сейтек». Об этом заявил первый вице-премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов на заседании республиканского штаба по борьбе с коронавирусом.

«Обсервационные пункты — это не место, где можно свободно разгуливать и собираться в большом количестве. В них должен быть соответствующий порядок и дисциплина, санитарно-эпидемиологические правила должны соблюдаться неукоснительно. Об этом должны помнить граждане, находящиеся в обсерваториях», — подчеркнул он.

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Высокопоставленный чиновник поручил министерству здравоохранения и министерству внутренних дел проводить регулярную разъяснительную работу с гражданами, размещенными в карантинных зонах.

В свою очередь представители правоохранительных органов отметили, что по произошедшему в «Сейтеке» бунту, вылившемуся в нападение размещенных там киргизстанцев на врачей, будут приняты соответствующие меры в рамках законодательства Киргизии.

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