Москва, , 16:29 — REGNUM Министерство просвещения РФ, рапортуя о том, как активно оно помогает школьникам получать компьютеры и планшеты для дистанционного обучения, на деле не оказало даже консультационной помощи в получении этой техники. Так, на вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, как стать участником проекта «Помоги учиться дома», чтобы получить бесплатную технику для детей, по телефону справочной службы ведомства так и не ответили.

«В департамент образования Москвы надо обратиться. По номеру 8 495 777 7777», — заявили в Министерстве просвещения РФ.

Указанный номер является контактом единой справочной службы Москвы. На линии ответил робот, попросивший адресовать ему интересующий вопрос.

«Как стать участником проекта «Помоги учиться дома», — спросил корреспондент ИА REGNUM.

Однако программа, по всей видимости, не смогла разобрать суть вопроса.

«Я не могу понять, ваш звонок переводится», — ответил автоинформатор.

После этого пришлось довольно длительное время прождать, пока мелодия ожидания не сменится человеческим голосом специалиста справочной службы столицы. Повторив ранее озвученный вопрос, корреспондент ИА REGNUM попросил дать ответ.

«Помоги учиться дома? Оставайтесь, пожалуйста, на линии, я уточню информацию», — ответил сотрудник справочной службы.

И вновь длительное ожидание.

«Уточнение информации потребует ещё некоторого времени, оставайтесь на линии».

И снова ожидание ответа…

«Подать обращение можно в департамент образования и науки либо в приемную, либо электронную приёмную, а также через официальный сайт мэра Москвы», — послышался наконец ответ.

Однако на вопрос о том, как составить обращение, какие данные нужно в нём указать, есть ли необходимость предоставить какие бы то ни было документы, ответа получить так и не удалось.

«Мы предоставляем общую информацию. Вы можете направить обращение в департамент образования и науки Москвы», — ответили корреспонденту ИА REGNUM, добавив, что нужно составить именно обращение, а не просто позвонить.

Таким образом, все желающие получить технику для детей рискуют впустую потратить своё время и не получить желаемого компьютера или планшета.

Читайте ранее в этом сюжете: Некоторым школьникам в Башкирии выдадут планшеты для онлайн-учебы