Мехико, , 15:26 — REGNUM Новое дополнение для игры Kerbal Space Program под названием Shared Horizons выйдет на PC 1 июля 2020 года. Об этом 19 мая сообщает «Игромания».

Дополнение разрабатывалось при поддержке Европейского космического агентства (ЕКА). Оно добавит в игру две реальные космические миссии ЕКА, а также скафандры с одноимённой символикой.

Напомним, Kerbal Space Program — это космический симулятор, разработанный мексиканской студией Squad. В 2021 году ожидается релиз сиквела.

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