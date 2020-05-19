Берн, , 15:24 — REGNUM Число новых выявленных носителей коронавируса в Швейцарии за последние сутки составило 21 случай. Об этом 19 мая сообщили в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.

Таким образом, общее число инфицированных SARS-CoV-2 в стране выросло до 30 618 человек.

Кроме этого, сообщается, что за это же время в стране от COVID-19 умерли 11 человек и общее число летальных исходов теперь составляет 1 614.

Также указывается, что за все время пандемии в Швейцарии было проведено 350 099 тестов на наличие коронавируса.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Джакарты Анис Басведан заявил, что масштабные социальные ограничения в столице Индонезии будут продлены.