Вашингтон, , 15:21 — REGNUM В честь годовщины State of Decay 2 (в мае игре исполняется два года с момента релиза) разработчики анонсировали обновление, добавляющее в проект много нового контента. Соответствующий трейлер был опубликован 18 мая на YouTube-канале франшизы State of Decay.

В обновлении геймеров ожидают новые виды оружия, одежды, расцветок для автомобиля, а также особая бомба в виде праздничного торта. Новый контент уже доступен в игре.

Напомним, State of Decay 2 — это ужастик с элементами выживания, разработанный американской компанией Undead Labs. В нём геймерам предстоит руководить группой выживших в зомби-апокалипсисе.

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