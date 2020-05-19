Стокгольм, , 15:23 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 45 человек. Такие данные 19 мая обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику. Об этом сообщила шведская газета Aftonbladet.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 3 743 человек. Их число увеличилось на 45 человек за последние 24 часа. Количество инфицированных составляет 30 799 человека. За сутки было выявлено 422 новых случая заражения.

По состоянию на 18 мая 1 873 человека с тяжелой формой протекания заболевания получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.