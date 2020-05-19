Сухум, , 15:20 — REGNUM Решение запретить отстреливать бездомных животных в городе принял и. о. главы администрации Сухума Беслан Эщба. Текст распоряжения 19 мая опубликовала пресс-служба градоначальника.

«Запретить отстрел безнадзорных домашних животных на территории города Сухум», — говорится в документе.

Сообщается, что данное решение было принято, чтобы оградить животных от жестокого обращения. Контролировать исполнение распоряжения поручено коммунальному управлению столицы Абхазии.