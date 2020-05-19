Канберра, , 15:15 — REGNUM Первые игроки ремастера Mafia II остались недовольны качеством проекта. Об этом 19 мая сообщает «Игромания».

Геймеры отмечают, что ремастер страдает от множества багов (программных ошибок) и падения частоты кадров. По их словам, игра работает нестабильно даже на консоли PS4 Pro.

Продажи ремастера Mafia II ненадолго стартовали в Австралии. Так небольшой процент игроков смог попробовать проект до официального релиза.

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