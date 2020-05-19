Брюссель, , 15:09 — REGNUM Число новых выявленных заражений коронавирусом в Бельгии за сутки составило 232 случая, и медики страны отмечают постепенное снижение числа инфицированных, хотя в стране проводится поэтапная отмена режим самоизоляции. Об этом 19 мая рассказали в кризисном штабе бельгийского минздрава.

Также уточняется, что теперь общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 55 791.

Помимо этого, сообщается, что за прошедшие сутки от COVID-19 в Бельгии умерли 29 человек и общее число летальных исходов от нового заболевания в стране теперь составляет 9 108 человек.

При этом известно, что в отделениях интенсивной терапии в настоящее время находится 345 пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Румынии за сутки составило 155, в результате чего их общее число стало 17 191.