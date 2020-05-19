Москва, , 14:56 — REGNUM Российский президент Владимир Путин потребовал подробно доложить о том, как стимулирующие выплаты за работу с пациентами с COVID-19 доходят до медиков. Об этом он заявил 19 мая на совещании с главами регионов и правительством.

«Прошу подробно остановиться на том, как осуществляются стимулирующие выплаты медикам: врачам, скорой помощи», — подчеркнул президент.

Он отметил, что выплаты в регионах начали осуществлять «по-разному». Есть информация, что далеко не все медики, которые ведут борьбу с коронавирусной инфекцией, получили надбавки.

Всё должно быть понятно и прозрачно, кому и за что поступают выплаты. Должна быть налажена и обратная связь, добавил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле президент РФ поручил выплатить медикам, работающим с больными COVID-19, дополнительное вознаграждение, однако в регионах эти выплаты не были осуществлены в полной мере. Минздрав направил в регионы письмо с разъяснениями порядка таких выплат.

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