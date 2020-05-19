Москва, , 14:34 — REGNUM Индекс самоизоляции в городах-миллионниках России, высчитываемый «Яндексом», днём 19 мая бьёт антирекорды. Об этом свидетельствуют опубликованные «Яндексом» данные.

По состоянию на 14:10 мск индекс в городах с населением более 1 млн человек не поднимается выше двух баллов. Так, в Москве индекс составил 2 балла ровно, а в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде — по 1,6 балла. Минимальное число баллов среди таких городов набирают Казань и Уфа — там индекс составил 1,1 балла. Таким образом, на улицах городов-миллионников очень много людей.

Ситуация в городах с населением свыше 500 тысяч человек чуть лучше. Так, во Владивостоке индекс составляет 3,8 балла, а в Хабаровске — 3,6 балла, что соответствует формулировке «большинство людей дома».