Милан, Италия, , 13:51 — REGNUM В период со 2 февраля по 11 апреля в Италии было выдано 6,58 миллиона сертификатов о болезни, что на 14% превышает показатели аналогичного периода 2019 года, сообщили в национальной службе социального обеспечения во вторник, 19 мая.

На пике эпидемии коронавируса в стране, в период с 8 по 14 марта, число выданных больничных выросло на 110%, в регионе Ломбардия (который был эпицентром эпидемии) — на 176%.

В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 18 мая, умерли 32 007 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 99. В последний раз столь низкий показатель фиксировался 7 марта. Накануне, 17 мая, количество умерших выросло на 153. Выздоровели 127 326 человек, за день этот показатель увеличился на 2150 (днем ранее — на 2366). Число подтвержденных носителей увеличилось на 451 (днем ранее — на 675). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 225 886. В настоящее время заражены 66 553 человек — на 1798 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже около трёх недель.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин были отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Еще раньше, в первой половине марта, были введены отдельные ограничения для некоторых сфер экономики и наиболее пострадавших регионов.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, закрыли школы и вузы. Была прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам было рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц простоя обойдется экономике в 2−3% ВВП, полагают эксперты.

Правительственный проект финансовой поддержки экономики предполагает выделение 55 млрд евро. Прямые выплаты бизнесу должны составить около 10 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделено 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане получили из бюджета единовременную выплату в 600 евро, также они могут в упрощенном порядке взять кредит на сумму до 25 тыс. евро.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись, по разным оценкам, от 3 до 4 миллионов человек. Заведения общественного питания могут продавать еду на вынос, разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом с соблюдением норм санитарной безопасности. С 18 мая почти все предприятия и организации (включая магазины, рестораны и предприятия общественного транспорта) могут возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности (социальная дистанция и использование средств индивидуальной защиты).