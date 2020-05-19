Сингапур, , 13:48 — REGNUM В Сингапуре некоммерческая организация Temasek Foundation вновь оказала помощь Индонезии в борьбе с COVID-19, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

Посольство Индонезии в Сингапуре получило помощь, которая будет отправлена региональному правительству острова Риау и города Джамби.

Предоставленная организацией помощь является формой солидарности, духа взаимного сотрудничества и заботы двух стран в борьбе с пандемией.

Temasek Foundation предоставил Индонезии пять тысяч литров дезинфицирующего средства для рук и наборы для проведения тестов на COVID-19.

«Спасибо за заботу, солидарность и высокий дух единения», — заявил посол Индонезии в Сингапуре Нгура Сважая.

Temasek Foundation — это находящаяся в Сингапуре некоммерческая организация под управлением благотворительной организации сингапурского государственного суверенного фонда Temasek Holdings.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Япония передала Индонезии 12 200 таблеток препарата, разработанного Fujifilm Toyama Chemical Co. Ltd для лечения пациентов с гриппом, которые, как считается, также снимают симптомы COVID-19.

Подробнее в материале: Правительство Японии оказало Индонезии помощь в борьбе с пандемией