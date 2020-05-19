Минск, , 13:48 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Белоруссии за сутки увеличилось на 936 и теперь составляет 31 508 человек. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

«Зарегистрированы 31 508 человек с положительным тестом на COVID-19», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что число умерших от COVID-19 в республике за этот же период выросло на 4 человека и теперь составляет 175 летальных исходов при 10 602 вылечившихся пациентах.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее группа ученых из США и Швейцарии определила, что перенесшие в 2003 году атипичную пневмонию люди могут оказаться невосприимчивы к новой коронавирусной инфекции.