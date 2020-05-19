Москва, , 13:29 — REGNUM Вакцинация в России полностью приостанавливается только среди взрослого населения. Об этом сегодня, 19 мая, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

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«В соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора, из-за распространения новой коронавирусной инфекции в регионах приостановлена вакцинация взрослого населения», — приводит РИА Новости слова представителя федерального ведомства.

Что касается приостановки вакцинации детей, то, как пояснил помощник главы Минздрава РФ, решения на этот счёт принимают регионы, но только если этого требует эпидемиологическая ситуация.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее о приостановке российским Минздравом плановой вакцинации в рамках национального календаря профилактических прививок заявлял помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. При этом, по его словам, вакцинация новорожденных в родильных домах продолжается.

Напомним, на сегодняшний день в России, по данным оперативного штаба, коронавирус подтверждён почти у 300 тыс. человек. За последние сутки было выявлено 9263 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В общей сложности за весь период пандемии свыше 76,1 тыс. пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, выздоровели, более 2,8 тыс. человек скончались.