Москва, , 13:31 — REGNUM Распространение коронавируса привело к тому, что часть абитуриентов поменяла своё решение поступать в московские вузы или учебные заведения других крупных городов. Об этом 19 мая заявил руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика» Евгений Сжёнов в эфире онлайн-марафона «Домашний час», организованного Министерством просвещения РФ.

Во время эфира эксперт обратился к студентам, призвав их задуматься о рисках, которые несёт в себе переезд в крупный город.

«Если у вас есть цель перебраться в крупный город, в Москву, вы должны понимать, что риск заражения в крупных городах выше, чем в регионах. Многие абитуриенты, которые изначально планировали ехать поступать в крупные города, сейчас решили поступать в свои классические вузы», — заявил Сжёнов.

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