Иркутск, , 13:20 — REGNUM Власти Приангарья, где по состоянию на 19 мая выявили уже более 700 носителей коронавируса, вводят масочный режим с 20 мая. Как сообщает официальный сайт региона, его необходимо соблюдать в транспорте, магазинах, общественных местах и на работе.

По мнению врио губернатора Игоря Кобзева, в условиях сегодняшней санэпидобстановки эта мера позволит ускорить возвращение к обычной жизни. На 19 мая показатель заболеваемости коронавирусом в Иркутской области составляет 31,1 на 100 тысяч населения. Прирост за сутки — 48 человек, в том числе 15 вахтовиков. Из общего числа заразившихся коронавирусной инфекцией 195 человек — сотрудники нескольких организаций, работавшие в регионе вахтовым методом. Один из вахтовиков скончался, отмечают в региональном Роспотребнадзоре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Приангарье за сутки 18 мая выявили сразу 48 новых носителей SARS-CoV-2. Всего в Иркутской области положительные тесты подтвердилась уже в 746 случаях.

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