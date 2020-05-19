Барнаул, , 12:48 — REGNUM Неизвестные лица разработали карту с нанесёнными на ней адресами домов жителей Барнаула, которые якобы заражены SARS-CoV-2. Таким образом энтузиасты, вероятно из благих побуждений, намереваются предупредить граждан об осторожности при походе по указанным адресам. Надзорные и контролирующие органы уже проводят проверку, не исключено, что инициатива с картами уже создала некоторое дополнительное напряжение в Барнауле. Ведь, как сообщил РИА Новости эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, для того чтобы заболеть, нужна определённая доза SARS-CoV-2, которую невозможно получить, даже если вдохнуть воздух после чихнувшего заражённого коронавирусом:

« Можно себе представить, что если при определённой ситуации, человек чихнул и здоровый человек проходит через это облачко сразу же и глубоко вдохнет, то не факт, что этого количества вируса будет достаточно, чтобы вызвать какие-то проблемы. Есть такое очень важное понятие — это инфицирующая доза, то есть, та доза коронавируса, которая при попадании в организм человека вызовет заболевание. Если эта доза будет недостаточна, то человек может быть инфицирован, но заболевания не будет ».

Как уже сообщало информационное агентство Regnum, по состоянию на 19 мая, в 85 регионах РФзарегистрировано 299 941 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 76 130 человек. Ранее эксперты неоднократно предупреждали: фэйки COVID-19 сеют панику и могут повлиять на чье-то здоровье.

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