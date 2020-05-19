Ростов-на-Дону, , 12:49 — REGNUM В Ростовской области по подозрению в превышении должностных полномочий задержан глава администрации Азова Владимир Ращупкин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

По имеющейся информации, обыски в администрации муниципалитета связаны с конфликтом вокруг Петровского парка. Земельный участок из зоны городских лесов сначала сдали в аренду и продали домохозяйке. Затем на этом месте приступили к возведению жилого комплекса.

ИА REGNUM напоминает, что официального подтверждения появившейся информации о проходящих в азовской администрации обысках пока нет.

Стоит отметить, что законность продажи муниципального участка на улице Победы ранее потребовали предоставить два надзорных ведомства — областная прокуратура и Ростовская межрайонная природоохранная прокуратура. Городской администрации было внесено представление об устранении нарушения закона.

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