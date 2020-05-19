Стокгольм, , 16:33 — REGNUM Согласно сообщениям журналистов шведской газеты SvD, почти все страны Европы будут открыты для свободного передвижения уже в середине июня. Но одна страна, вероятно, не должна быть включена в свободное перемещение между странами, а именно Швеция. По мнению руководства стран, граничащих со Швецией, представляется совершенно «логичным» исключить страну из-за высокого распространения инфекции в шведском обществе. Об этом 18 мая сообщила шведская газета Fria Tider.

Напомним, что ранее журналисты издания писали, что ряд других стран, не только страны континентальной Европы, скоро планируют открыть свои границы для туризма. Так, например, Исландия готова принимать гостей уже с середины июня. Однако Швеция пока не может присоединиться к группе этих стран. Это связано с высоким распространением коронавирусной инфекции среди шведского населения.

Датские политики открыто говорят, что граждане Норвегии и Германии могут приезжать в Данию, но не жители Швеции. Министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало заявила, что Швеции не удалось стабилизировать инфекцию. Согласно имеющейся информации у журналистов SvD, «почти все страны Европы» объявили, что по состоянию на 15 июня европейский континент останется без границ, но их открытие будет происходить постепенно.

В данном процессе снятия ограничений на международные поездки смогут принять участие такие страны Северной Европы, как Дания, Финляндия и Норвегия, но не Швеция.