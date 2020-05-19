Москва, , 12:26 — REGNUM Главной проблемой в российском здравоохранении жители страны считают низкое качество медицинских услуг. Об этом свидетельствуют данные опросов, проведённых Romir/GlobalNR.

Такой ответ поддержали 20% опрошенных.

Также 17% респондентов заявили о том, что их беспокоит ненадлежащее состояние медицинских учреждений. Ещё по 10% ответивших в качестве проблем назвали ограниченный доступ к медицинским услугам и менее здоровый образ жизни.

При этом, согласно исследованию, жители Великобритании, Германии, Италии и Бразилии больше всего обеспокоены проблемой длительного ожидания лечения: об этом заявили 41%, 23%, 40% и 30% респондентов соответственно.