Москва, , 12:24 — REGNUM Разговоры о зависимости российской экономики от нефтяной иглы ведутся давно, но при этом особых результатов такой полемики пока не замечено, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова, комментируя слова Чубайса о ситуации в экономике России.

«Здесь можно привести другую поговорку, которая больше применима к российской действительности: «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Похоже, что гром уже грянул давно, и не только для обычного работяги, но и для всего государства в целом, включая олигархов.

Другой вопрос, что Россия так же, как и другие страны, после распада Советского Союза стала играть по международным правилам разделения труда, и нашей стране досталась роль своего рода «снабженца природными ресурсами» других стран.

В такой системе международного разделения труда очень сложно стать независимым игроком для небольших экономик, так как, по сути, все мощности государства идут на отведенную роль в мировой экономике, так называемые глобальные цепочки стоимости.

Но для страны с наибольшей территорией, а значит, с различными возможностями как в географическом плане, так и в логистическом расположении, а также достойным историческим наследием, возможности использования дополнительных мощностей по развитию технологических мощностей очевидны.

Для этого требуется многоуровневая стратегическая программа по развитию собственных отраслей, созданию исследовательских центров по типу конструкторских бюро советского времени, использованию внутренних инвестиций на развитие инфраструктуры регионов, развитию качественного среднего и высшего образования.

Целью образования должна стать подготовка квалифицированных специалистов широкого профиля, в том числе и в рабочих специальностях, а не подготовка очередного офисного планктона для наращивания кредитной массы финансовыми институтами страны», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс сравнил удар коронавируса по экономике со взрывом гранаты.

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