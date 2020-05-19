Киев, , 12:22 — REGNUM Национальная полиция Украины составила три административных протокола в отношении ночных клубов Киева, которые работали вопреки запрету, сообщила 19 мая пресс-служба ведомства.

«Вчера во время мониторинга сети интернет была обнаружена информация о работе нескольких ночных клубов в столице вопреки требованиям карантина. В результате проверки и отработки этой информации столичные полицейские на должностных лиц этих учреждений составили три протокола по ст. 44−3 (Нарушение правил карантина людей)», — сказано в сообщении.

Заведения находятся в Печерском и Шевченковском районах города.

Правонарушителям грозит штраф от 34 тыс. до 170 тыс. гривен ($1,3 — $6,4 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал полицию остановить «пир во время чумы» и разобраться с ночными клубами, в которых, по его словам, наблюдается ажиотаж.

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