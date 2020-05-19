Пермь, , 12:18 — REGNUM В Пермском края за сутки, по состоянию на 19 мая, впервые за последнее время не зафиксировано повышения уровня паводковых вод. Однако неблагоприятная гидрологическая обстановка сохраняется, сообщает региональный оперштаб.

В четырех муниципальных образованиях остаются подтопленными дома и приусадебные участки — Соликамске, Чердыни, Чайковском, Краснокамске и Гайнском муниципальном округе.

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С начала неблагоприятного развития паводковой обстановки из зон подтопления эвакуировали 290 человек, из них 225 человек разместили в пунктах временного размещения, остальные предпочли приют у родственников.

За сутки, на 19 мая, отмечен спад уровня воды в реках Веслянка и Кама.

Напомним, в Гайнском муниципальном районе 18 мая снят режим ЧС. По предписанию прокуратуры в поселке Тюлькино Соликамского городского округа паводковую ситуацию признали чрезвычайной и ввели 17 мая спецрежим местного уровня.

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