Москва, , 12:31 — REGNUM Для преодоления пандемии коронавируса потребуется приложить ещё много усилий. Об этом заявил президент России Владимир Путин 19 мая в ходе виртуального саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Перед нашим объединением стоят действительно большие, масштабные задачи», — подчеркнул он.

По словам Путина, многое предстоит сделать для окончательной победы над распространением коронавирусной инфекции, восстановления экономического роста, а также решения вопросов, связанных с социальными проблемами.

Как сообщало ИА REGNUM, российский лидер заявил, что планы по развитию ЕАЭС на период до 2025 года требуют ещё более активного взаимодействия и плотной координации государств.

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