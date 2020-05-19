Санкт-Петербург, , 12:20 — REGNUM Петербург примет рейс из столицы Франции с соотечественниками на борту. Как сообщили в Смольном, 19 мая из Парижа должны прилететь 78 граждан России. Большинство из них являются жителями Петербурга и Ленобласти.

Рейс «Аэрофлота» SU 2463 ожидают в аэропорту «Пулково» в 20:30 мск. У пассажиров возьмут тесты на коронавирус, проверят их самочувствие, по закрытым от других людей коридорам препроводят в автобусы. По домам их развезут в сопровождении экипажа ГИБДД.

Вернувшиеся на родину граждане должны будут уведомить поликлинику от прибытии и провести в самоизоляции 14 дней. Те, у кого нет возможности изолироваться дома и жители других регионов, проведут эти дни в обсерваторе в Курортном районе Петербурга.

Добавим, с начала апреля через «Пулково» в Россию вернулись более 2 тыс. 200 человек. Утром 19 мая аэропорт принял вывозной рейс из Ташкента.

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