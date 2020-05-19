Варшава, 19 мая 2020, 12:13 — REGNUM В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 19 тысяч, сообщили 19 мая в министерстве здравоохранения республики.
По данным ведомства, с вечера 18 мая в стране выявлено 195 новых случаев заражения. Общее число выявленных заражений составило 19 080.
От болезней, вызванных коронавирусом, скончался 941 человек, выздоровели — 7903.
Как сообщало ИА REGNUM, польский авиаперевозчик LOT решил возобновить ряд внутренних авиарейсов с 1 июня в связи с нормализацией обстановки с пандемией коронавируса нового типа.
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