Москва, , 12:13 — REGNUM Состояние здоровья 47% жителей РФ за минувшие пять лет не изменилось, а у 48% — ухудшилось. Об этом свидетельствуют опросы, проведённые Romir/GlobalNR.

При этом лишь у 5% состояние здоровья стало лучше.

Лидером в рейтинге улучшения здоровья стала Индия: там здоровье улучшилось сразу у 67% респондентов. При этом 23% индийцев чувствуют себя так же, как и пять лет назад, а 10% — хуже.

Второе место в рейтинге занял Китай, где 32% стали чувствовать себя лучше, ещё 37% — без изменений, а хуже — 31%.

Всего по миру 31% отметил ухудшение состояния здоровья за пять лет, 46% не заметили изменений, а 23% почувствовали улучшение своего здоровья.