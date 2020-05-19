Атырау, Казахстан, , 12:12 — REGNUM Общее число выявленных на нефтяном месторождении Тенгиз в Атырауской области Казахстана инфицированных новым коронавирусом увеличилось на 142 случая и стало 689 человек. Об этом 19 мая сообщает казахский региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

При этом указывается, что число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на месторождении за последние 24 часа возросло на 142.

«Таким образом, число заболевших на Тенгизском месторождении достигло 689 человек», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что все новые зараженные — это сотрудники подрядных организаций «прошедшие обязательный скрининг перед перевахтовкой и демобилизацией с месторождения».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки в Латвии от COVID-19 скончалось двое пациентов.