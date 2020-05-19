Москва, , 11:34 — REGNUM Носителями нового коронавируса всё чаще становятся дети. И хотя пока их доля в общем числе подтверждённых положительных тестов на SARS-CoV-2 невелика, руководитель отдела ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в комментарии ТАСС проинформировала о симптоматике, характерной для проявления COVID-19 в детском возрасте:

«У детей инфицирование коронавирусом происходит чаще, чем у взрослых, но оно не сопровождается появлением каких-либо симптомов. Диарея является одним из симптомов коронавирусной инфекции, отмечается не у всех пациентов, среди заболевших детей наблюдается достаточно часто. Тяжелое течение инфекции и осложнения у детей встречаются редко, но полностью исключать их возникновение нельзя. Особенно в тех случаях, если у ребенка имеются иммунодефицитное состояние, онкологическая, эндокринная или другие серьезные хронические патологии».

Также эксперт отметила, что большинство носителей коронавируса (около 78%) — это социально активное население в возрасте от 18 до 65 лет. На долю детей приходится 7%, и она действительно увеличивается.

«В предыдущие месяцы по детскому возрасту был более низкий процент (около 5%). Это произошло после того, как коронавирус стал распространяться уже внутри страны — в коллективах, учреждениях и семьях. Именно этим объясняется рост числа детей с выявленной инфекцией», — заявила руководитель отдела ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Отвечая на вопрос относительно возможной защиты детей от инфицирования, она напомнила:

«Защитить детей от заражения можно с помощью строгого соблюдения всех рекомендованных мер: исключения или снижения до минимума контактов с другими детьми и взрослыми, ношения масок и перчаток при необходимости выхода из помещений, где они проживают, применения дезинфицирующих средств после контактов с поверхностями, на которых может находиться возбудитель. Следует также соблюдать социальную дистанцию более 1,5 м, чаще мыть руки, не дотрагиваться до лица».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 мая в 85 регионах России зарегистрировано 290 678 случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлении 70 209 человек.

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