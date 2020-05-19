Махачкала, , 11:32 — REGNUM Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов призвал жителей региона сплотиться в борьбе с короновирусной инфекцией. При этом он заявил, что готов фельдшером вернуться в родную республику и помогать дагестанским медикам.

«Необходимо отбросить всё и сплотиться в борьбе против коронавируса, как мы сплотились в начале 2013 года в борьбе с бандитизмом и терроризмом, — написал Абдулатипов у себя в Instagram. — Если бы сегодня самолеты летали в Россию, я как фельдшер прилетел бы в родной Дагестан и боролся бы вместе с дагестанцами, с дагестанскими медиками».

Напомним, Рамазан Абдулатипов возглавлял Дагестан с конца января 2013 по начало октября 2017 года. В настоящее время он занимает должность постоянного представителя РФ в Организации исламского сотрудничества.

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