, 11:03 — REGNUM В России в связи с эпидемией коронавирусной инфекции принято решение приостановить вакцинацию населения в рамках национального календаря. Об этом 19 мая заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

По его словам, это связано с тем, что при эпидемии COVID-19 идет достаточно большая нагрузка на иммунитет. Поэтому на этот период принято решение приостановить прививочный календарь.

«Реакция в этот период именно вируса COVID-19 на организм весьма проблематична», — сказал он на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 мая в России выявлен 299 941 случай заражения коронавирусом. От болезней, вызываемых инфекцией, скончался 2837 человек, выздоровели — 76 130. Всего было проведено более 7,3 млн тестов.

Читайте также: С надеждой на лучшее: коронавирус в России — все новости