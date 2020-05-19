Тбилиси, , 10:56 — REGNUM Грузия стремительно движется к отмене режима чрезвычайного положения, тем более, что, по официальной статистике, за минувшие сутки в стране был зафиксирован всего один случай коронавируса.

По информации официального сайта https://stopcov.ge/, общее число инфицированных составило 702 человека.

Из больниц, где лечатся пациенты с COVID-19, за сутки были выписаны 24 гражданина, и общее число выздоровевших на данный момент составляет 456 человек. По-прежнему числится 12 скончавшихся. В режиме карантина содержатся 3787 граждан, в стационарах под наблюдением находятся еще 337 подозрительных пациентов.

Как заявила журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, новый случай был зафиксирован в так называемом Болнисском кластере и одним из контактов первого инфицированного в этом муниципалитете.

Марина Эзугбая отметила положительную динамику выздоровления и сообщила, что на данный момент в клиниках остаются 234 пациента с коронавирусом, поэтому общее число выздоровевших уже на 210 человек превышает число находящихся на лечении. В Тбилисской инфекционной больнице в настоящее время лечение проходят 30 инфицированных, 2 из которых с тяжелой формой пневмонии, но в их состоянии наблюдается некоторое улучшение.

Несмотря на общее улучшение в стране ситуации с распространением коронавируса, Марина Эзугбая призвала граждан не расслабляться и продолжать соблюдать те ограничения, которые ранее установил минздрав.

«Даже после отмены чрезвычайного положения не следует расслабляться, нужно сохранять самоограничения, больше оставаться дома, выходить только по неотложным делам и не устраивать шумные собрания на улицах, что особенно заметно в последнее время. Ситуация такова, что следует продолжить соблюдать самоограничения», — пояснила Эзугбая.

Напомним, что режим чрезвычайного положения в Грузии заканчивается 22 мая, и премьер-министр Георгий Гахария ранее заявил, что правительство не будет обращаться к президенту и парламенту с требованием о продлении этого режима на новый срок.