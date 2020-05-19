Берлин, , 10:55 — REGNUM Общее число скончавшихся от COVID-19 в Германии за минувшие сутки превысило 8 тысяч человек. Об этом 19 мая сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

Согласно этим данным, за последние сутки от нового заболевания в стране умерло 72 человека в результате чего их общее число составляет 8 007 пациентов.

Также сообщается, что в последние стуки число носителей коронавируса в стране выросло на 513 человек и теперь составляет 175 210 заразившихся.

При этом более 155 тысяч пациентов в стране выздоровело от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что кинотеатры под открытым небом для автомобилистов в США из-за пандемии коронавируса смогли оказаться в более выигрышном положении, нежели обычные кинотеатры и части из них уже разрешено возобновить работу.