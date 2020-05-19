Сухум, , 10:55 — REGNUM Выпускники школ в Абхазии начнут ходить летом на занятия для подготовки к экзаменам. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба министерства просвещения и языковой политики республики на сайте ведомства.

«Для учащихся одиннадцатых классов со 2 июня возобновятся уроки для подготовки к выпускным экзаменам», — говорится в публикации министерства.

Сообщается, что выпускники будут сдавать два экзамена: математику и родной язык. Всего в этом году из абхазских школ выпускается 1830 учеников.

Напомним, в Абхазии в марте были приостановлены занятия в школах для предотвращения распространения коронавируса в республике. Затем вынужденные каникулы продлевали. Все переводные экзамены для учеников отменены.

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