Ирвайн, США, , 10:51 — REGNUM Специальный ивент «Годовщина Overwatch» стартует сегодня, 19 мая 2020 года. Об этом 18 мая сообщалось на официальной странице игры в Twitter.

https://twitter.com/OverwatchRU/status/1262449748276961280

В рамках «Годовщины» геймеры получат доступ к уникальным обликам для персонажей. Среди них: «Батискаф» для Тарана, «Драгун» для Ангела, «Уицилопочтли» для Дзенъятты, «Маскарад» для Жнеца и «Красная шапочка» для Эш.

Напомним, Overwatch — это популярный многопользовательский шутер, разработанный Blizzard Entertainment. Сейчас компания занята созданием сиквела.

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