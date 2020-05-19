Москва, , 11:10 — REGNUM Больше всего положительных тестов на коронавирус нового типа подтверждено в Москве — 149 607. Это следует из обновлённых 19 мая данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки в столице подтверждено 3545 тестов. Всего в городе скончался 1651 человек с выявленным SARS-CoV-2.

В Московской области за время эпидемии подтверждены 29 188 случаев коронавируса, скончался 271 человек. В Санкт-Петербурге — 11 340 случаев заражения и 95 смертей, в Нижегородской области — 6952 случая и 45 смертей, в Дагестане — 3553 и 32 смертельных случая.

Далее идут Свердловская область — 2999 случаев и семь смертей, Краснодарский край — 2792 и 26, Мурманская область — 2684 и шесть, Ростовская область — 2645 и 31, Тульская область — 2637 и 19.

Вторую десятку составляют Калужская (2632; 19), Рязанская (2485;7), Брянская (2405; 30) области, Татария (2400; 8), Башкирия (2247; 17), Северная Осетия (2242; 15), Ленинградская (2133; 8), Курская (2095; 7), Тамбовская (2069; 4) и Саратовская (1980; 11) области.

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