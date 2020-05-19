Вашингтон, , 10:48 — REGNUM Кинотеатры под открытым небом для автомобилистов в США из-за пандемии коронавируса смогли оказаться в более выигрышном положении, нежели обычные кинотеатры и части из них уже разрешено возобновить работу.

Как сообщает РИА Новости, один из таких открывшихся кинотеатров под открытым небом — семейный автомобильный кинотеатр в городе Стивенсон, штат Виргиния.

«Мы открылись 1 мая. Нам нужно было установить эти правила социального дистанцирования, и мы работали с местным минздравом», — заявил владелец кинотеатра Джим Копп.

Также он рассказал, что между рядами смотрящих фильм должно быть расстояние не менее чем в два метра и администрации нужно проводить обработку туалетов.

При этом, как уточнил владелец, заказать билет можно только в режиме онлайн, а еду — через специальное приложение.

«Это в каком-то роде меняет бизнес», — заявил Копп и рассказал, что посетители появились сразу, и что билеты на сеансы, где зрителей может быть только 50% от полной заполняемости, раскупаются полностью.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что профессиональные спортивные мероприятия, которые были ранее временно прекращены из-за пандемии коронавируса, могут быть возвращены в штате Калифорния без присутствия на них зрителей в начале июня текущего года.