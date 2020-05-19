Москва, , 10:43 — REGNUM За минувшие сутки в России выявлено 9263 носителя коронавируса. Об этом 19 мая сообщили в московском оперштабе.

Новые случаи заражения зафиксированы в 83 регионах. За сутки зафиксировано 115 смертей.

Лидером остаётся Москва — 3545 новых случаев. В Подмосковье — 898, в Петербурге — 453.

Более сотни выявленных заражений в Нижегородской области — 260, Свердловской области — 138, Ростовской области — 131, Калужской области — 114, Брянской области — 112, а также в Ярославской и Саратовской областях — по 109.

Всего в России выявлен 299 941 случай заражения коронавирусом, умерли 2837 человек.