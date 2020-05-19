Сингапур, , 10:43 — REGNUM В Сигапуре за сутки выявили 451 случай заражения коронавирусом. Об этом 19 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 28 тыс. 794 человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 4 млн 800 тыс. человек.

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