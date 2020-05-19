Барнаул, , 10:32 — REGNUM История с медиками, работающими с коронавирусными больными, которым стали считать часы ради президентских выплат, во многом схожа с той, в которой из-за приказа Пенсионного фонда России сочли себя обделёнными выплатами к 75 летию великой Победы некоторые ветераны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Военный билет ветерана Великой Отечественной войны Павла Кацина Altai.spravedlivo.ru

По словам руководителя фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксаны Молодых, к таковым, в частности, относит себя ветеран Великой Отечественной войны Павел Кацин, проживающий в Павловском районе Алтайского края.

«Он утверждает, что ему незаконно отказали в выплате ко Дню Победы по президентскому Указу №100. В обращении к депутату Госдумы от Алтайского края Александру Терентьеву, в частности, говорится, что Павел Иванович Кацин — участник Великой Отечественной войны. С 1949 по 1951 год он участвовал в боевых операциях в западных областях Белорусской ССР. 14 марта 1983 года военным комиссариатом ему было выдано удостоверение участника войны №811 822.

В течение всего этого времени Павел Иванович пользуется всеми льготами в соответствии с данным статусом, а именно: ЕДВ и ДЕМО участника Великой Отечественной войны, бесплатным медицинским обслуживанием. Ему была оказана помощь в приобретении жилья в соответствии с предыдущим Указом президента». Однако Управление Пенсионного фонда по Павловскому району отказало ему в начислении денежной суммы 75 тыс. руб., согласно Указу президента №100, объяснив, что он не может считаться участником войны, потому что, по их мнению, данный Указ распространяется только на ветеранов Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.

В то же время в Указе президента говорится, что единовременная выплата к 75-летию Великой Победы в том числе положена инвалидам и ветеранам ВОВ из числа лиц, указанных в подпунктах 1−3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». В частности, в п. 1, пп. «е» ФЗ «О ветеранах» указаны, в числе прочих, военнослужащие, «принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года».

В отказе ПФР мы усматриваем необоснованное сужение круга ветеранов, имеющих право на выплату, и ограничение действия Указа президента. Сотрудники ПФР решили, что формулировка «из числа лиц» предполагает, что это только те, кто принимал участие в Великой Отечественной войне в 1941—1945 годов. Указ же президента не дает такого сужения толкования, там нет никаких ограничений. Нет и иных документов, которые устанавливали бы другие правила», — заявила Оксана Молодых.

Теперь алтайские эсеры будут дожидаться ответа на депутатский запрос прокурору Павловского района Олегу Коленько.

С аналогичной проблемой столкнулся и ветеран из Бийска — участник боевых действий в районе острова Даманский в марте 1969 года. Как сообщает «Бийскй рабочий», обратиться к правоохранителям мужчина был вынужден после того, как получил отказ Пенсионного фонда в выплате, положенной ветеранам Великой Отечественной войны ещё к 73-летию Победы. Работники фонда мотивировали тем, что, по их мнению, участник конфликта на острове Даманском к ветеранам Великой Отечественной войны относиться не может, поскольку вооруженное столкновение на границе СССР и КНР произошло в марте 1969 года, а к ветеранам Великой Отечественной войны Пенсионный фонд относил лишь тех, кто участвовал в войне 1941−1945 годов.

По данным издания «Коммерсантъ», иски ветеранов событий на острове Даманском рассматривали, в частности, суды Амурской, Иркутской, Вологодской и Томской областей, Хабаровского края.

Принимая во внимание недавний инцидент с несправедливой выплатой медикам, которые работают с больными COVID-19, невольно задаемся вопросом: почему чиновники, вместо того чтобы исполнять решение президента России Владимира Путина, стали сами решать, кто более достоин объявленных президентских выплат?

Как уже сообщало ИА REGNUM, в боях за Родину погибли почти 170 тыс. воинов с Алтая. Почти 250 его жителей удостоились на фронте звания Героя Советского Союза, около ста из них пали смертью храбрых.

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