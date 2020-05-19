Барнаул, 19 мая 2020, 10:32 — REGNUM История с медиками, работающими с коронавирусными больными, которым стали считать часы ради президентских выплат, во многом схожа с той, в которой из-за приказа Пенсионного фонда России сочли себя обделёнными выплатами к 75 летию великой Победы некоторые ветераны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Военный билет ветерана Великой Отечественной войны Павла Кацина
Военный билет ветерана Великой Отечественной войны Павла Кацина
Altai.spravedlivo.ru

По словам руководителя фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксаны Молодых, к таковым, в частности, относит себя ветеран Великой Отечественной войны Павел Кацин, проживающий в Павловском районе Алтайского края.

«Он утверждает, что ему незаконно отказали в выплате ко Дню Победы по президентскому Указу №100. В обращении к депутату Госдумы от Алтайского края Александру Терентьеву, в частности, говорится, что Павел Иванович Кацин — участник Великой Отечественной войны. С 1949 по 1951 год он участвовал в боевых операциях в западных областях Белорусской ССР. 14 марта 1983 года военным комиссариатом ему было выдано удостоверение участника войны №811 822.

В течение всего этого времени Павел Иванович пользуется всеми льготами в соответствии с данным статусом, а именно: ЕДВ и ДЕМО участника Великой Отечественной войны, бесплатным медицинским обслуживанием. Ему была оказана помощь в приобретении жилья в соответствии с предыдущим Указом президента». Однако Управление Пенсионного фонда по Павловскому району отказало ему в начислении денежной суммы 75 тыс. руб., согласно Указу президента №100, объяснив, что он не может считаться участником войны, потому что, по их мнению, данный Указ распространяется только на ветеранов Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.

В то же время в Указе президента говорится, что единовременная выплата к 75-летию Великой Победы в том числе положена инвалидам и ветеранам ВОВ из числа лиц, указанных в подпунктах 1−3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». В частности, в п. 1, пп. «е» ФЗ «О ветеранах» указаны, в числе прочих, военнослужащие, «принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года».

В отказе ПФР мы усматриваем необоснованное сужение круга ветеранов, имеющих право на выплату, и ограничение действия Указа президента. Сотрудники ПФР решили, что формулировка «из числа лиц» предполагает, что это только те, кто принимал участие в Великой Отечественной войне в 1941—1945 годов. Указ же президента не дает такого сужения толкования, там нет никаких ограничений. Нет и иных документов, которые устанавливали бы другие правила», — заявила Оксана Молодых.

Теперь алтайские эсеры будут дожидаться ответа на депутатский запрос прокурору Павловского района Олегу Коленько.

С аналогичной проблемой столкнулся и ветеран из Бийска — участник боевых действий в районе острова Даманский в марте 1969 года. Как сообщает «Бийскй рабочий», обратиться к правоохранителям мужчина был вынужден после того, как получил отказ Пенсионного фонда в выплате, положенной ветеранам Великой Отечественной войны ещё к 73-летию Победы. Работники фонда мотивировали тем, что, по их мнению, участник конфликта на острове Даманском к ветеранам Великой Отечественной войны относиться не может, поскольку вооруженное столкновение на границе СССР и КНР произошло в марте 1969 года, а к ветеранам Великой Отечественной войны Пенсионный фонд относил лишь тех, кто участвовал в войне 1941−1945 годов.

По данным издания «Коммерсантъ», иски ветеранов событий на острове Даманском рассматривали, в частности, суды Амурской, Иркутской, Вологодской и Томской областей, Хабаровского края.

Принимая во внимание недавний инцидент с несправедливой выплатой медикам, которые работают с больными COVID-19, невольно задаемся вопросом: почему чиновники, вместо того чтобы исполнять решение президента России Владимира Путина, стали сами решать, кто более достоин объявленных президентских выплат?

Как уже сообщало ИА REGNUM, в боях за Родину погибли почти 170 тыс. воинов с Алтая. Почти 250 его жителей удостоились на фронте звания Героя Советского Союза, около ста из них пали смертью храбрых.

Читайте ранее в этом сюжете: Война: Алтайский край 1941 — 1945 гг