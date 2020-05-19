Тбилиси, , 10:35 — REGNUM В Грузии закрыли одну карантинную зону в регионе Имерети. Об этом 19 мая глава отделения Центра по контролю заболеваниями в крае Гоча Гиоргидзе рассказал в эфире Общественного телевидения.

Чиновник сообщил, что была закрыта карантинная зона в гостинице «Цхалтубо плаза». Еще в трех гостиницах края продолжают размещать на карантин. Там находится 197 человек.

Стоит отметить, что в Грузии для изоляции жителей, у которых подозревают заражение коронавирусом, оборудовали гостинцы, пустующие из-за отсутствия туристов.

Ранее на карантине находилось свыше 5 тыс. человек. В последнее время их число не превышает 4 тыс.

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